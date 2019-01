Naboer til Skjern-mor: Ingen snakker om det

Når retssagen med Skjern-moren, der er tiltalt for at tappe blod af sit barn, kommer for retten, bliver det også første gang, at kvindens tidligere naboer hører om, hvad der foregik i hendes hjem.

SKJERN: Det var journalister fra Ekstra Bladet, der fortalte Astrid og Svend Aage Eybye, at deres tidligere nabo var blevet anholdt af politiet, fordi hun havde tappet blod af sit yngste barn gennem flere år. Selvom de havde boet ganske tæt på kvinden og hendes børn, anede parret intet, selvom de har boet i huset i 14 år. Først da sagen kom frem i pressen for lidt over et år siden, og journalisterne bankede på parrets dør til det lille rækkehus på Ahornvej i Skjern, hørte de om det. - Først troede jeg, at det var en røverhistorie, de kom med. For jeg havde intet hørt om det, fortæller Astrid Eybye, mens hendes mand Svend Aage nikker bekræftende.

Foto: Jørgen kirk Parret kender ikke mere til sagen end hvad de har læst i det lokale dagblad, selvom de har boet ganske tæt på kvindens og hendes tre børn. Foto: Jørgen Kirk.

Så politiet Han vidste heller ikke noget. Men besøget af journalisterne fik ham til at tænke nogle måneder tilbage, hvor han så nogle mænd rode i skraldespande på boligforeningens grunde. - Da jeg så det, gik jeg over og spurgte, hvad de ledte efter. Men da de sagde, at de var politifolk, der gjorde deres arbejde, gik jeg igen. Jeg anede ikke, hvad de ledte efter. Det var først bagefter, at jeg tænkte, at det måtte have noget med denne sag at gøre, fortæller Svend Aage Eybye. Parret erindrer ikke rigtig kvinden og hendes tre børn. Selvom den fælles legeplads er lige uden for deres vindue, har de ikke bemærket familien. Det er der heller ikke mange af naboerne, der har. - Der er ingen, der ved noget. Og der er heller ingen, der taler om sagen her i byen, fortæller Astrid Eybye.

Foto: Jørgen kirk Legepladsen ligger lige ud for parrets rækkehus, men de mindes ikke at have set kvinden og hendes børn på den. Foto: Jørgen Kirk

Forfærdelig sag - Det eneste, vi har hørt om sagen, er det, som vi har læst i Dagbladet. Ellers er det gået helt upåagtet hen, siger hendes mand. - Det er jo en forfærdelig sag. Det kan kun være, fordi hun er psykisk forstyrret. Jeg kan ikke forestille mig, at et normalt tænkende menneske ville gøre sådan noget. Det var også derfor, at det lød som volapyk i mine ører, da jeg første gang hørte om det, siger Astrid Eybye. Kvinden, der har været varetægtsfængslet siden sin anholdelse i september 2017, bor ikke længere i rækkehuset, der har fået nye beboere.