Bevæbnet med grydelåg, skeer og stegepander larmer Leif Kiel Lundgaard og naboerne i Tarm for at holde rågerne væk. Træskeen kan dog ikke helt til slagene, for den er så småt begyndt at splintre. - Det kan være, jeg skal bruge en metalske eller skillinge sammen til en ny, siger Leif Kiel Lundgaard. Foto: Jørgen Kirk