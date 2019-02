11 udstillere deltog lørdag i en "Mød det alternative"-messe i Hemmet. Arrangørerne håber, at messen kan udvikle sig til en tilbagevendende begivenhed.

Hemmet: Jeg er hverken til håndlæsning eller tankefeltsterapi, men jeg lader mig alligevel friste til at trække et lille kort i en skål henne hos Hanne Eskebjerg. Da jeg vender kortet, bliver jeg præsenteret for et budskab, der siger, at "Det kan kun gå godt." Kvinden bag hjemmesiden hannehaand.dk smiler til mig. Og jeg går videre - for at få et indblik i, hvad det egentlig er, de har gang i her i Hemmet Aktivitets- og Kulturhus, hvor Zara Pflüger og Dorte Kobborg har taget initiativ til messen "Mød det alternative." Ud fra en teori om, at der vist er en del alternative behandlere i området, og at de færreste har kontakt med hinanden i hverdagen, begyndte idéen om en messe at spire. Og som debuterende arrangører er Zara Pflüger og Dorte Kobborg godt tilfredse med at kunne præsentere 11 udstillere på sådan en lørdag. Der er gratis entré, for som de siger, så "gør det sig godt her ovre i Vestjylland": - Vi håber, det bliver godt besøgt, så det kan blive en årlig begivenhed, siger Zara.

Vi er alle spirituelle mennesker, og vi får et større og større behov for at finde roen i os selv Solveig Hvid Daasbjerg, clairvoyant, Borris

Foto: Mads Dalegaard Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det - men her er Jane Ahle fra Aarhus kommet i kyndige hænder hos Grace Acosta Andersen fra Klinik Zheng Qi i Lyne. Foto: Mads Dalegaard

Hovedet tømt for tanker En af dem, der nyder de gratis indtryk, er Jane Ahle fra Aarhus. Hun lider af kroniske smerter, og har derfor taget mod et tilbud om at komme på briksen henne på Pia Rährs stand, hvor nysgerrige kan prøve en behandlingsform, der hedder Access Bars. Pia Rähr, der på sit visitkort præsenterer sig som life coach og multitalent, forklarer, at hun med behandlingen blandt andet foretager en let berøring af 32 punkter ind i klientens hoved, hvorved der sker en elektromagnetisk afladning: - Mennesket er som en stor radar, der hvert sekund samler uendelige mængder af elektromagnetiske impulser op fra omverdenen og fra hinanden. Behandlingen giver mulighed for at slippe de impulser, som ikke har noget at gøre med os personligt og derved få en frihed til at fylde livet med det, vi virkelig gerne vil, siger Pia Rähr, der står bag virksomheden Liv i Forandring hjemme i Skjern, hvor hun også får tid til at passe et 14-timers job som kirketjener. Fra sin liggende position på briksen konstaterer Jane Ahle, at "jeg bliver fuldstændig tømt for tanker": - Det er faktisk dejligt.

En messe lige i nabolaget Blandt de 11 udstillere er mændene i fåtal, men til gengæld er Stann Vad fra Barrit vest for Juelsminde ham med den største stand. Hans vifte af behandlingsformer spænder bredt - fra fysioterapi og kinesiologi til healing og trommemediation. Og så kan Stann Vad sælge varen via MobilePay, når messegæster lader sig friste af tilbud på blandt andet orakelkort, penduler, lommekrystaller, syngeskåle, trommer og røgelse. Solveig Hvid Daasbjerg fra Borris synes, det er "fantastisk med en messe så tæt på", da hun ellers typisk skal køre til Aarhus for at slå til lyd for healing og clairvoyance: - Vi er alle spirituelle mennesker, og vi får et større og større behov for at finde roen i os selv, siger hun og skridter hen mod en foredragssal, hvor hun vil præsentere en klarsyns-demonstration. Jane Ahle har fundet sig til rette på en ny briks - henne hos Grace Acosta Andersen, der i det daglige står bag Klinik Zheng Qi i Lyne.