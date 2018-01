Mystisk brand ved gamle minkhaller

HEMMET: En nabo til nogle nedlagte minkhaller på Borgbjergsvej ved Hemmet slog fredag kl. 22.55 alarm, da han opdagede, at der var ild i hallerne. Branden blev slukket med nogle skader på blandt andet taget af minkhallerne, som dog alligevel stod til nedrivning. Politiet undrer sig dog over, hvordan ilden er opstået, da der intet var i hallerne som kan antænde. Derfor kommer et hold brandteknikere forbi de nedlagte minkhaller for at undersøge brandårsagen.