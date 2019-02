Myrhol havde fans fra Tyskland på besøg

Skjern: Bjarte Myrhol er en yderst populær håndboldspiller. I Skjern, i hele Norge men så sandelig også i Tyskland.

Populariteten i Tyskland er Sabine og Richard Kühn fra Baden-Baden et godt bevis på.

- Vi blev fan af Bjarte, da han 2009-2010 spillede for Rhein-Neckar Löwen. Bjarte er sympatisk, og han er stregspiller i verdensklasse. Han har altid tid til sine fans, og han er bare en fantastisk mand og håndboldspiller, fortalte ægteparret inden kampen søndag i Skjern.

Sabine og Richard Kühn var inviteret til kamp af Skjern Håndbold.

- Da vi skulle spille i Paris mod PSG i Champions League, var de kørende fra Tyskland for at se kampen. Men så var Bjarte syg. Det var træls for dem. Derfor inviterede vi dem til Skjern, hvor de har boet på hotel, og så har de set et par kampe, fortalte Carsten Thygesen fra Skjern Håndbold.

Parret har tidligere set Bjarte Myrhol spille i Schweiz for Skjern mod Kadetten Schaffhausen, og de mødtes med Bjarte Myrhol i Skjern.

- Det er flot gjort, at de har taget turen herop. Jeg fik en mail fra dem, inden de kom. De er meget interesserede i håndbold, og det har været hyggeligt at møde dem, fortalte Bjarte Myrhol.