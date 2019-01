Musikalsk legestue for de mindste

Skjern: Musikpædagog Hanne Nørtoft Bødtker står i spidsen for en omgang musikalsk legestue for børn mellem et og fire år samt deres voksne tirsdag 29. januar kl. 10-10.45 på Skjern Bibliotek.

Hanne Nørtoft Bødtker er også diplomuddannet i klassisk sang, og i legestuen vil hun både synge, spille, hoppe, lytte og lege med de små.

Musikalsk legestue stimulerer barnets sanser, styrker motorikken, og barnet hjælpes til at indgå i socialt samspil med voksne og andre børn.

Der er gratis billetter at hente på riskbib.dk fra tirsdag 22. januar kl. 10.

/EXP