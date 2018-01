Musikalsk ildsjæl modtager årets kulturpris

- Du står bag en række uovertrufne koncerter. Du har i mange år været aktiv og idérig. Vi har været heldige at have dig i vores kommune. Du har fået Vostrup på det danske musiklandkort, sagde formanden blandt andet.

Kæmpe skulderklap

Tilbage i august meddelte Henrik Laurvig, at han stopper sit frivillige arbejde for i stedet at hellige sig sit job som tourmanager for Johnny Madsen. Selvom han har lagt mange timer i at arrangere koncerter i Vostrup Musik, så kom kulturprisen alligevel bag på ham:

- Det havde jeg jo slet ikke regnet med. Jeg er naturligvis stolt og glad. Det er et flot skulderklap fra Ringkøbing-Skjern Kommune og noget jeg kan bruge til at se tilbage på mine mange år med frivilligt arbejde, sagde han kort efter modtagelsen.

Mens Henrik Laurvig langsomt fandt sin plads igen, begyndte Orkester MidtVest i samarbejde med solist Peter Lodahl at underholde de fremmødte nok engang.

Nytårskoncerten blev afsluttet med manér, da også konferencier Natasja Crone bød ind med et musikalsk indslag til "Den allersidste dans", som hun udførte sammen med Peter Lodahl. Derefter fyldte konfettien ROFI-Centret som afslutning på lørdagens arrangement.

Det var 11. gang, at kulturprisen blev uddelt.