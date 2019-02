"Muligheden for at få flyttet møllerne har aldrig været større"

Selv om byrådet ikke fortæller, hvor meget de ønsker de kystnære møller flyttet, så lyder et forsigtigt bud fra viceborgmesteren, at det er mest realistisk inden for 10-kilometergrænsen.

Ringkøbing-Skjern: Mens de politiske partier på Christiansborg overvejer, hvad de skal stille op med byrådets nye appel om at få flyttet de kystnære møller længere ud på havet, så er spekulationerne, om missionen vil lykkes, i fuld gang.

Selv er borgmester Hans Østergaard (V) optimistisk.

- Jeg tror mere på det nu, end jeg har gjort tidligere. Muligheden for at få flyttet møllerne har for mig at se aldrig være større. Det, at der skal laves et VVM-tillæg, er og bliver den nye åbning, som får mig til at tro, at der kan flyttes noget, siger han.

Hans Østergaard vil ikke komme med et bud på, hvor langt fra kysten møllerne kan ende, hvis det lykkes at rokke noget hos landspolitikerne med byrådets brev.

Viceborgmester Søren Elbæk (S) har et forsigtigt bud.

- Det mest sandsynlige er, at møllerne bliver flyttet inden for de 4-10 kilometer, hvis du spørger mig. Jeg vil lægge mig i selen og forsøge at overbevise mit politiske netværk på Christiansborg om, at møllerne skal længere væk fra kysten, nu hvor der med VVM-tilægget giver en åbning for at ændre projektet, siger han.

På byrådsmødet tirsdag overraskede netop Venstre og Socialdemokratiet med at bakke op om endnu et forsøg på at flytte møllerne.

Det skete, efter at både borgmesteren og viceborgmesteren tidligere har fastslået, at løbet var kørt.

Men den holdning er der altså lavet om på, da et enigt byråd bakkede op om et brev til Christiansborgs partier. Også det socialdemokratiske byrådsmedlem og LO-formand Helge Albertsen lagde stemme til et nyt politisk pres.

For to år siden kritiserede han ellers dele af byrådet for at så tvivl om Vesterhav Syd-projektet ved at kræve møllerne længere ud havet

- For mig har det været afgørende, at vi er et enigt byråd, som fortsat bakker op om Vesterhav Syd, men nu ser en åbning for at få ændret projektet. Vesterhav Syd er vigtig for vores område og har allerede givet job på havnen i Hvide Sande, siger han og fortsætter:

- Det har også været vigtigt for mig at få slået fast, at en eventuel flytning af møllerne ikke kommer til at betyde noget for, hvor meget vi kan regne med i vores kommunale energiregnskab. Her er de kystnære møller afgørende for, at vi bliver selvforsynende med vedvarende energi i 2021. Hvis vi ødelagde den mulighed, ville vi være nødt til at sætte flere møller op på land for at nå vores mål, og det er der ikke plads til.