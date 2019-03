Mr. Beef løb med prisen som årets iværksætter

Anden gang var lykkens gang for Ole Østberg, der har haft succes med at sælge kød via nettet; han blev præmieret på generalforsamlingen i Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd.

SKJERN: Det blev Ole Østberg, bedre kendt som "Mr. Beef", der løb med den prestigeøse pris som Årets Iværksætter.

Prisen uddeles hvert år i forbindelse med generalforsamlingen i Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, og feltet var igen i år særdeles stærkt:

Ud over Mr. Beef bestod det af Biogas Teknik A/S og Kommandobroen by Grantland.

- Mr. Beef vinder prisen som årets iværksætter for den flotte vækst og udvikling, virksomheden har været igennem, siden den første pakke blev solgt i april 2016, sagde erhvervsrådsformand Kim Rune Brarup.

- Mr. Beef er eksemplet på en veleksekveret e-handels-strategi, der underbygger de gode forudsætninger, vi har i kommunen for at drive e-handels-virksomhed - og det endda på trods af, at der har været holdt igen markedsføringsmæssigt.

- At have succes med online fødevaresalg kræver i dag, at man er dygtigere end de fysiske butikker, for kunderne stiller store krav, og kundeservicen skal være i top.

- Ole Østberg har med Mr. Beef bevist, at markedet nu er klar til at købe kvalitetskød online, og der er stadig et stort potentiale for både indtræden på nye markeder og udvikling af nye forretningskoncepter.