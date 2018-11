Motionsløb i knæ: lukker efter 13 år

Skjern/Tarm: Der har været op til 2000 deltagere, når forårsløbet Skjern Å Running Challenge er blevet holdt. Men nu skal de lokale motionsløbere finde andre steder at konkurrere. For Skjern Å Running Challenge stiller løbeskoene på hylden.

Sidste år var der kun 600 deltagere, og selvom det var nok til et overskud, skabte deltagertallet bange anelser.

- Jeg tror, vi alle var klar til at arrangere løbet næste år, men vi er nervøse for, hvad der sker fremover, hvis deltagertallet falder igen. Vi stopper, mens der er pæne sorte tal, for vi gider heller ikke at gøre det bare for at lave et nul. Vi gør det jo for at lave tilskud til foreningerne, siger formand for arrangørerne Per Østergaard.

De sidste par år har færre og færre da også snøret skoene for at tage en løbetur mellem Tarm og Skjern. Hvor motionsløbet på sit højeste har haft 2000 deltagere, var der i 2017 947 deltagere og altså omkring 600 deltagere i 2018. Det var nok til et overskud, men ikke nok til, arrangørforeninger TFGF-Håndbold, TGTF-Gymnastik, Skjern Løbeklub, Skjern-Tarm Soroptimister og Hjemmeværnets Idrætsforening føler sig sikre på, at man i 2019 vil kunne skabe nyt overskud.