Motionister fra Schweiz klar til at cykle rundt om fjorden

- Allerede i november fik vi de første tilmeldinger, siger én af de stærke drivkræfter i arrangørgruppen, Knud Erik Kristensen, der er i gang med at hjælpe holdet fra Schweiz med at finde indkvartering i Hvide Sande-området.

For første gang nogenside er der udsigt til, at et hold fra Schweiz stiller til start, når det store felt lørdag 2. juni bliver sendt ud på en smuk rute ved og omkring Ringkøbing Fjord.

Cykelløbet Fjorden Rundt bliver i år afviklet lørdag 2. juni - for 29. gang.Ruten er 105 kilometer lang - med mulighed for start i én af disse fire byer: Skjern, Hvide Sande, Bork Havn eller Ringkøbing. Arrangørgruppen tæller fodboldklubberne i Bork, Rindum og Skjern samt Skjern Cykelklub og Hjemmeværnet. Det hidtil højeste deltagerantal blev opnået i 2014, hvor 1920 motionister cyklede rundt om Ringkøbing Fjord. Løbet har netop indgået en tre-årig sponsoraftale med Skjern Bank.

Efterskoler er inviteret

For arrangørerne er det til stadighed en drøm at krydse en magisk grænse, hvis det kan lykkes at få flere end 2000 cykelglade motionister i sadlen.

- Vi ved godt, at det er vejr og vind på dagen, der afgør, om de sidste lige kommer, siger K.E. Kristensen, der videre oplyser, at omkring to tredjedele af deltagerne benytter muligheden for at tilmelde sig på forhånd.

Som noget nyt i år har arrangørerne valgt at sende indbydelser direkte ud til de 12 efterskoler, der har adresse i Ringkøbing-Skjern Kommune:

- Vi synes, det kunne være spændende at gøre noget for de unge mennesker. Mange af dem er jo alligevel typisk på skolen i weekenden, tilføjer 65-årige K.E. Kristensen, der har været med til at arrangere Fjorden Rundt i samtlige 29 år:

- Det er der en del af os, der har. Vi har da også snakket om, at vi skal til at tænke på et generationsskifte. Men så længe, folk har kræfter og energi til at være med, skal de da have lov, siger veteranen.