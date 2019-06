Tarm: Morsø Rideklub måtte aflyse det traditionsrige distriktsstævne i Kristi himmelfartsferien på grund af smittefarlig hesteherpes. Stald Tanholm var meldt til, og det føltes som et stort tomrum at skulle undvære detimødesete stævne.

Derfor bestemte man sig for at holde sit eget interne Mini Morsø stævne på Tanholm for egne og opstaldede heste og ponyer. Der blev lagt et program over tre dage med mere end 60 starter og dertil hygge i shelters og campingvogn.

I hallen var der dressur på planen både fredag og lørdag. Gitte Fredslund, som driver Stald Tanholm, havde lejet en uvildig dommer, som bedømte og gav point. Sekretæren var en af Stald Tanholms medhjælpere, og hun noterede alle resultater ned.