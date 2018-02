Mor fra Skjern dømt for at slå sønner

I mindst et tilfælde skulle hun også have slået dem i bagdelen flere gange med et bælte.

SKJERN: To brødre på 10 og 14 år måtte i en årrække leve med, at deres mor slog dem gentagne gange.

Troede på børnene

Kvinden nægtede i retten at have været voldelig mod børnene. Sønnerne var dog blevet videoafhørt, og deres forklaringer var så troværdige, at retten troede på dem. Desuden støttede to socialrådgivere op om børnenes forklaringer.

Derfor mente dommerne, at det var bevist, at hun havde slået begge børn i hovedet og på hænderne med en flad hånd, ligesom hun havde brugt fluesmækkeren mod dem begge.

Hun blev også fundet skyldig i en gang at have slået den yngste med et bælte, mens hun blev frifundet for at have slået den ældste bror med bæltet.

Drengene har ikke fået fysiske skader af slagene, og familien har generelt gode forhold. Derfor valgte dommeren at gøre fængselsstraffen betinget.