Mølletræthed: Begrænset begejstring i Sdr. Vium

Et halvt hundrede borgere var mødt op for at høre om NRGI Renovables' mølleprojekt i Birkkjær Enge; de var ikke begejstrede.

SDR. VIUM: Begejstringen var begrænset, da NRGI Renewables torsdag havde indkaldt til borgermøde om et nyt muligt vindmølleprojekt i Birkkjær Enge.

Efter hvad Dagbladet erfarer, var et halvt hundrede mennesker mødt op, og de var generelt ikke glade for at blive helt omgivet af vindmøller.

Blandt de fremmødte var formanden for teknik- og miljøudvalget, John G. Christensen (S), og hans indtryk var, at folk i Sdr. Vium ikke bryder sig om udsigten til, at der nu også rejses møller på den fjerde side af byen.

- Det virker for så vidt som et fint projekt. Men på mødet virkede folk trætte og slidte og uden den store begejstring for det nye projekt. De gav udtryk for, at de synes, de har leveret deres del - og det kan jeg personligt godt forstå, siger John G. Christensen.

Direktøren for NRGI Renewables, Jakob Bundgaard, var ikke selv til stede ved mødet.

- Men jeg vil nu tale med mine medarbejdere, og så vil vi i løbet af næste uge evaluere på borgermødet og den dialog, vi har haft med borgere, så vi kan få et samlet indtryk af holdningen til projektet, siger han til Dagbladet.