Møller eller ej: Erhvervsminister lover hurtig afgørelse i sag om veto mod testmøller

Den langstrakte sag om to testmøller bliver formentlig afgjort inden jul. Erhvervsministeren forventer at afgøre, om han han vil anerkende eller underkende Ribe Stifts veto mod projektet i denne uge.

Ringkøbing-Skjern: Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) lægger op til en lyn-afslutning i den årelange strid om to testmøller i Velling Mærsk ved Stauning Lufthavn.

Det fastslog han under et besøg i Ringkøbing-Skjern mandag.

- Jeg regner med at træffe en beslutning i løbet af denne uge. Det er er svær beslutning, men jeg skylder de involverede parter, at de får en afklaring nu, siger Rasmus Jarlov.

Sagen om de to testmøller er endt på erhvervsministerens bord, fordi Ribe Stift har nedlagt veto mod møllerne, som stiftet mener, vil ødelægge de landskabelige værdier omkring kirkerne i Velling og Gammel Sogn. Flere forsøg på at finde en løsning, der gav plads til både møller og kirketårne, har været forgæves. Og derfor er det blevet op til ministeren at afgøre, om han vil tage kirkens veto til efterretning, eller om han mener, at de erhvervsmæssige interesser vejer tungest.

Under sit besøg erkendte Rasmus Jarlov, at det langt fra er nogen nem beslutning, han skal træffe.

- Derfor har det betydet rigtig meget for mig at komme ud og se tingene i virkeligheden, så jeg ikke bare afgør dem fra mit skrivebord. Det er et rigtig smukt område, men jeg har også fuld forståelse for en vindmølleindustri, der gerne vil udvikle sig. Derfor bliver det en tung og svær beslutning, siger Rasmus Jarlov.

Ministeren var på en lille times rundtur fra Stauning til Gammel Sogn, hvor han både fik lejlighed til at se det planlagte mølleområde, ligesom han fik forklaret og set nærmere på det landskab, hvor det i dag er kirketårnene, der rager op.

Med på turen var både borgmester Hans Østergaard (V), der krydser fingre for at møllerne bliver realiseret, og biskop Elof Westergaard, der står bag Ribe Stifts veto mod projektet. Begge var glade for at få lejlighed til at præsentere deres synspunkter for ministeren ude i den vestjyske virkelighed.

- Det er godt, at ministeren selv kommer herud og ser på tingene, nu må vi vente og se, hvilken afgørelse, han vælger at træffe, siger Hans Østergaard.

Biskoppen understreger, at han på vegne af stiftet ikke forholder sig til om møllerne er en god idé eller ej.

- Vores forpligtelse er at forsvare de landskabelige værdier. Det betyder noget for et landskab, hvis man sætter 200 meter høje møller. Det en den ændring, stiftet protesterer imod, siger han.

Jarlov ved godt, at han kommer til at skuffe en af parterne.

- Hvis der havde været en let afgørelse, så havde I selv fundet frem til den. Jeg kommer ikke til at gøre alle tilfredse, men nu vil jeg i første omgang tænke mig grundigt om, siger erhvervsministeren.