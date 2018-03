Møller deler Venstrefolkene

Det lykkedes ikke for ihærdige møllemodstandere at overbevise Venstres generalforsamling om, at partiet skal stå sammen om at få møllerne flyttet længere ud end ti kilometer.

Ringkøbing-Skjern: De kystnære vindmøller fortsætter med at dele medlemmerne i Venstre.

For nylig opfordrede Ringkøbing Venstre til at gå helhjertet ind i kampen for at få flyttet møllerne langt væk fra kysten, men den opfordring er Ringkøbing-Skjern Venstre ikke umiddelbart klar til at bakke op om.

I hvert fald fik ihærdige møllemodstandere, som tidligere folketingsmedlem Jens Kirk, tidligere lokalformand Finn Ebbe Jakobsen og byrådskandidat Jens Bollerup, ikke den massive tilslutning til deres kamp, som de måske havde håbet på, da de bragte sagen op på kommuneforeningens generalforsamling.

- Jeg ved ikke, om jeg er skuffet. Jeg glæder mig over, at der er mange, som efter vores redegørelse på generalforsamlingen også kan se, at der er en åbning for at få flyttet møllerne ud på 20 kilometer, siger Jens Bollerup.

Den afgående Venstreformand, Jens Nicolai Vejlgaard opfordrede til at indstille skydningen.

- Byrådet kan ikke stoppe eller ændre projektet. Mit forslag skal være, at man lægger al kraft i at få opdateret infrastrukturen i kommunen, lød det fra Vejlgaard.

Han anerkender dog borgmesterens bestræbelser på at lægge pres på både Vattenfall og Energistyrelsen for at få flyttet møllerne indenfor det eksisterende VVM-område, som er mellem fire og ti kilometer.