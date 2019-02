For tredje gang stiller Jens Bollerup spørgsmål om de kystnære møller ved den åbne spørgetid før byrådsmøderne. Denne gang søger han politisk opbakning til at flytte de kystnære møller.

Ringkøbing-Skjern: Den ihærdige kritiker af Vesterhav Syd-møllerne, Jens Bollerup fra Hvide Sande, har langt fra opgivet at få flyttet møllerne længere ud på havet.

På byrådsmødet i næste uge stiller han for tredje gang spørgsmål til borgmesteren om sagen i forbindelse med den åbne spørgetid. Denne gang rummer spørgsmålene en appel til borgmesteren om at samle byrådet og lægge pres på kollegerne på Christiansborg for at få flyttet de omstridte møller.

Åbningen er Energiklagenævnets krav om et nyt VVM-tillæg, som ifølge Bollerup giver fornyet tro på, at projektet kan ændres.

- For mig handler det om, at politikerne skal være på forkant. Det duer ikke, at man venter, indtil der bliver mulighed for at give et officielt høringssvar til VVM-redegørelsen. Men skal ind og påvirke på forhånd, siger han.

Jens Bollerup så helst, at møllerne bliver flyttet ud på 30 kilometer til en måske kommende havmøllepark. Alternativt mener han, at politikerne skal foreslå at de bliver flyttet 15-20 kilometer fra kysten og placeres i to rækker, gerne længere mod syd, som byrådet selv pegede på i 2012. Samtidig opfordrer Jens Bollerup borgmesteren til at få udvidet VVM-redegørelsens screeningsområde, så det ikke bare omfatter området 4-10 kilometer fra kysten, men går helt ud til 20 kilometer.

- Jeg ved godt, at energiministeren har afvist at kunne gøre noget i sagen, fordi en aftale er en aftale (med energiselskabet Vattenfall, der skal opføre møllerne, red.) Men det gælder ikke altid, som man kan se med sagen om almindelige borgeres solceller, hvor det åbenbart ikke er tilfældet, siger Jens Bollerup.

Hvis borgmesteren afviser Bollerups forslag til politisk handling, efterspørger han en uddybende begrundelse for, at borgmesteren ikke ønsker at tilslutte sig forslagene.

Der er byrådsmøde tirsdag den 19. februar.