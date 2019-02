Mølleaktivist: Hvorfor putter politikerne sig i så vigtig en sag

En af initiativtagerne til Facebook-gruppen "Møllerne ud på havet" undrer sig over, at så få vestjyske folketingskandidater har haft lyst til at lufte deres holdning til placeringen af de kystnære møller i en rundspørge.

Ringkøbing-Skjern: Mens modstandere af møller tæt på Vestkysten tror på, at det kan lade sig gøre at få flyttet møllerne efter Energiklagenævnets krav om et nyt VVM-tillæg, så kniber det med den politiske opbakning.

I hvert fald er de 98 folketingskandidater i Vestjyllands Storkreds tilbageholdende med at fortælle, om de er parat til at arbejde for en mølleflytning, viser en rundspørge, som Facebookgruppen "Møllerne ud på havet" og journalist Birgitte Vindings kommunikationsbureau står bag.

Kun 16 af de 98 folketingskandidater har svaret på spørgsmål om, hvor de mener, at de kystnære møller skal placeres.

- Jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at så få har valgt at give sig til kende i så vigtig en sag. Faktisk er det arrogant, at de putter sig, siger Birgitte Vinding.

Facebookgruppen "Møllerne ud på havet", der har 1125 medlemmer, har som erklæret mål at bevare de kystnære havmiljøer og beskytte udsigten ved de danske kyster.

Det skal blandt andet ske ved at få flyttet de kystnære møller langs Vestkysten så langt ud på havet som muligt.

Birgitte Vinding engagerede sig for alvor i sagen om møllerne, da hun i sommer forsøgte at blive valgt som Venstres folketingskandidat i Ringkøbing-kredsen. Siden har hun været mølleaktivist og har fortsat den kamp, som de folkevalgte i rundspørgen tøver med opbakningen til.

Facebookgruppen får dog opbakning fra Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og den lokale konservative kandidat Pia Olivia Christensen, der hidtil ikke har fået sit partis opbakning til spørgsmålet.

Enhedslisten er tilfreds med den nuværende placering af møllerne, mens de lokale kandidater fra Venstre og Socialdemokratiet hører til blandt de mange, som aldrig har svaret på spørgsmålet om de kystnære møller.

- Ingen er forpligtet til at svare, men vi savner, at de gør det, siger Birgitte Vinding.