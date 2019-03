Håndholdte telefoner og for høj fart stod på synderegisteret, da vestjyder blev standset i sidste uge.

Syv bilister blev taget med en mobiltelefon i hånden, mens ni får en fartbøde. Seks af disse fik endog et klip med på vejen, mens en motorcyklist kørte så stærkt, at han fik en betinget frakendelse af kørekortet på stedet.

Stop og sele

Der blev også skrevet syv selesager, hvoraf den ene handlede om et barn, der ikke var spændt fast.

Fem bilister blev sigtet for ikke at overholde deres ubetingede vigepligt, heriblandt en lastbilchauffør. Det drejede sig blandt andet om, at bilister ikke stoppede helt op ved fuld stop-skilte.

- Man skal holde stille og orientere sig, før man kører frem. Der er en årsag til, at skiltet er der, pointerer Jørgen Christensen.

Af øvrige sager var en knallert, der kørte for hurtigt, et vogntog, som ikke var fastspændt ordentligt, en ulovlig overhaling samt fejl og mangler ved to biler.