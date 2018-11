Mobil politistation på hjul i det midt- og vestjyske

Skjern-Tarm: De kommende uger bliver den mobile politistation opstillet 16 forskellige steder i det midt- og vestjyske.

Det sker som et led i politikredsens tryghedsskabende arbejde med at sikre, at politiet er synligt og tilgængeligt i alle dele af politikredsen.

Ringkøbing-Skjern Kommune får besøg af den mobile station tre gange: Stationen står lørdag 1. december kl 10-16.30 ved Bundsbæk Mølle i forbindelse med julemarkedet. 6. december er det Lyne, der får besøg om formiddagen og Hoven om eftermiddagen.

Her kan byens borgere henvende sig med anmeldelser, tip og spørgsmål, som de ønsker at tale med politiet om. Mobilstationen vil være bemandet af betjente med indgående kendskab til lokalområdet.