Mit mål er stadig at blive førstevalg på fløjen

Konkurrencen fra Anders Eggert er hård på venstre fløj i Skjern Håndbold, men Bjarke Christensen har alligevel valgt at forlænge med klubben frem til sommeren 2021 med forventning om at blive bærende spiller på holdet.

Skjern: Bjarke Christensen har allerede spillet 13 sæsoner i Skjern Håndbold, og nu har han forlænget sin aftale med klubben frem til sommeren 2021.

Et eller andet sted lyder det jo ganske naturligt. Bjarke Christensen startede i Skjern Håndbold som U12-spiller, og han har aldrig lagt skjul på, at han har det godt i Skjern Håndbold.

Men omvendt kan man også godt forstå, hvis nogen undrer sig lidt over forlængelsen.

For den direkte konkurrent på pladsen som venstre fløj er Anders Eggert.

Så kan man da godt forstå, hvis 26-årige Bjarke Christensen måske ville overveje at takke ja til et af de tilbud, han løbende får fra andre klubber i stedet for at kæmpe om pladsen med så stor en kapacitet som Anders Eggert, der stadig har to år tilbage af sin aftale med Skjern Håndbold.

- Men Skjern Håndbold er min klub. Jeg kan stadig se mig selv i og omkring klubben. Det der pres om, at vi altid skal spille med om medaljer, at vi hvert år skal med i Champions League eller Europa Cup, det tiltaler mig. Det er de store kampe, jeg gerne vil blive ved med at opleve, siger Bjarke Christensen.

Selvfølgelig ligger der lange og grundige overvejelser bag en kontraktforlængelse.

- Det vigtigste i den her sammenhæng har været, at klubben vil mig. At klubben gerne vil fortsætte samarbejdet. Jeg føler, Skjern Håndbold og mig er et godt match. Skjern er en speciel klub, hvor opbakningen fra hjemmepublikummet, fans og sponsorer er unik. Jeg har fulgt klubbens udvikling og været en del af den i mange år nu, og jeg kan stadig se mig selv som en del af alt det, fortæller Bjarke Christensen.

Han ser langt fra sig selv som et supplement til Anders Eggert.

- Mit mål er stadig er stadig det samme. At dygtiggøre mig og kæmpe mig til så mange minutter som muligt. Jeg ved, jeg har nogle kvaliteter, der kan bruges - også på øverste hylde. Så målet har ikke ændret sig. Jeg ved, at i en topklub gælder det om at have to rigtig gode spillere på hver position til at supplere hinanden, og det har vi. Det er blot med til at gøre hinanden endnu skarpere. Vi har som håndboldspillere alle personlige mål. Jeg går altid på banen med en forventning til mig selv om, jeg skal gøre en forskel og bidrage bedst muligt, siger Bjarke Christensen.

Han er ikke bange for, at det ikke skal blive til mange minutter på banen i den nye sæson, selv om Anders Eggert er skadesfri.

- I min verden står vi lige. Vi har forskellige kvaliteter, og vi får brug for de fælles kvaliteter i en lang sæson med mindst 60 kampe. Jeg skal nok få mine minutter på banen. Og jeg synes da også, jeg sidste sæson viste, at når jeg fik chancen over en længere periode, så havde jeg en masse at byde ind med. Jeg har opbygget en del rutine på mit CV med mange kampe i Champions League og Europa og den hjemlige liga, hvor jeg har stået i alle situationer, så jeg ved godt, hvad det drejer sig om. Så fra min side får den bare fuld hammer tre år mere i Skjern, fortæller Bjarke Christensen, der helt utroligt allerede har rundet mere end 300 førsteholdskampe i Skjern Håndbold som den yngste spiller i klubbens historie.

Hos ledelsen i Skjern Håndbold er man meget tilfredse med venstrefløjens forlængelse.

- Bjarke Christensen har haft en fantastik udvikling i Skjern Håndbold, og vi er meget tilfredse med, at han har sagt ja til at fortsætte karrieren i den grønne trøje, hvor Bjarke har ydet en unik og loyal præstation, som vi er meget stolte af i klubben, siger Carsten Thygesen.