Borris: En kvinde kom på afveje, da hun fredag klokken lidt i 15 kørte ad Arnborgvej ved Borris. Her mistede den 62-årige kvinde af uvisse årsager herredømmet over sin bil, og endte med at køre ud på en nærliggende mark. Hun kom heldigvis ikke noget til, og der var kun mindre skader på bilen.