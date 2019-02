Han oplyser desuden, at betjente i øjeblikket er i færd med at gennemsøge skovområdet, som er afspærret. Dagbladets udsendte har observeret 10 politibiler, heraf mange hundepatruljer, ved området, der ligger i et skovområder en kilometer sydvest for Borrislejren.

Mange flere oplysninger vil vicepolitikommissæren dog ikke komme med på grund af de mistænkelige omstændigheder. Liget af den 47-årige mand skal mandag obduceres, og politiet vil først komme med yderligere oplysninger efter denne undersøgelse.