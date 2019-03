Misbrug førte til snyd med Mobilepay

SKJERN: Problemerne voksede en 15-årig dreng fra Skjern over hovedet for nogle år siden. Drengen var kommet ud i et misbrug og skyldte penge væk, som skulle betales. Det kom frem ved retten i Herning for nylig, hvor den nu 17-årige dreng stod tiltalt for databedrageri.

For at kunne betale sin gæld stjal han kortoplysninger fra en anden person og brugte dem på sin egen mobilepay. I alt overførte han 2500 kroner. Den ulovlige handling blev dog opdaget og meldt til politiet.

Den 17-årige tilstod sin misgerning ved retten, hvor det også kom frem, at han i dag er inde i en rigtig god udvikling og har stabile forhold, ligesom han dyrker sport og følger sin misbrugsbehandling. Straffen blev derfor mild i form af fem dagbøder a 500 kroner, ligesom han skal betale 2500 kroner i erstatning til Danske Bank.