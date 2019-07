Minkavlere under pres: Skindpriser fortsat under produktions-prisen

Juniauktionen i Glostrup gik ikke så godt; prisen på et skind var i gennemsnit 200 kroner og dermed under produktionsprisen.

RINGKØBING-SKJERN: Det er fortsat dårlige tider for de lokale minkavlere.

Den netop overståede juniauktion viser, at priserne på minkskind med omkring 200 kroner fortsat ligger under produktionsprisen.

- Vi har før oplevet lige så lange kriser i branchen, men den er dyb lige nu, siger Jesper Kvist Jensen, formand for minkavlerne på Ringkøbing-egnen.

Endnu er der ikke ret mange avlere, der har forladt branchen, men retter priserne og afsætningen sig ikke på auktionen til september, spår Jesper Kvist Jensen, at det vil ske.

- Så vil der være nogen, der siger, at det er ikke sjovt længere, siger han.

Han og hans kolleger havde håbet på, at juniauktionen vil blive en vending på nedturen, der har ført til, at prisen på et minkskind er faldet fra godt 600 kroner i 2013 til altså omkring de 200 lige nu.

Det skete dog ikke - eller i alt fald kun delvist.

I begyndelsen af den 10 dage lange auktion hos Kopenhagen Fur i Glostrup, opnåede mange skind i begyndelsen ikke mindsteprisen, og blev trukket tilbage.