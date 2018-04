Ministre vil have Vattenfall til at flytte møller længere ud

Ringkøbing-Skjern: Miljøminister Esben Lunde Larsen og energiminister Lars Christian Lilleholt gør nu et forsøg på at få Vattenfall til at flytte de kystnære havmøller længere ud.

De to Venstre-ministre vil bede Vattenfall om et møde hurtigst muligt.

- Vi beder om et møde med Vattenfall for at få set på, om det er muligt at få flyttet møllerne så langt som muligt ud fra kysten inden for koncessionsområdet, som går fra 4,5 til ti kilometer. Møllerne skal så langt ud som muligt indenfor det udbud, som Vattenfall har vundet, så vi ikke skal ud i et nyt udbud, siger miljøminister Esben Lunde Larsen til Dagbladet.

- Det skal ses som et signal, når vi er to ministre, der beder om det her møde. Vi har lyttet til den høje grad af bekymring hos borgerne langs Vestkysten og tænker, at det er formålstjenligt at få en meget indgående dialog om det her, siger Esben Lunde.

Vattenfall har flere gange afvist, at der kunne ændres på møllernes placeringen inden for koncessionsområdet. Selskabet har flere gang slået fast, at sagen var endegyldigt lukket.

Dagbladet: Hvad er din og Lilleholts forventning til mødet?

- Vi har en forventning om, at de vil lytte. Vi skal have en drøftelse inden for rimelighedens grænser, og det har man bedst på tomandshånd, så dialogen ikke foregår i ophedede diskussioner på borgermøder eller i pressen. Vi tager borgernes bekymring til efterretning og sætter os ned i ro og mag og ser på, hvad der er muligt, siger Esben Lunde Larsen.

Dagbladet: Kommer det til at koste staten penge, hvis møllerne skal flyttes?

- Det kommer an på drøftelsen. Vi håber, vi kan få en god drøftelse om rammen, og så ser vi hvor det ender henne. Men der er ikke lagt op til, at statens pung skal åbnes.

Dagbladet: Energiminister Lars Chr. Lilleholt og statsminister Lars Løkke Rasmussen var imod Vesterhav Syd-møllerne, som blev tvunget igennem af de Konservative. Hvad mente du dengang?

- Jeg har altid været tilhænger af, at vi leverer den vedvarende energi, men er tilhænger af, at vi kan leve i omegnen af det. Jeg har selv bakket op om arbejdspladser i relation til kystnære møller. Det gør jeg fortsat, men jeg er interesseret i, at vi får et set up for de borgere, der skal leve med Vesterhav Syd i mange år.

- Jeg ser det som min opgave som minister og som lokal borger at få lavet den bedst tænkelige løsning inden for rammerne af det muliges kunst. Jeg er glad for sammen med energiministeren at kunne tage et møde Vattenfall og se, hvad det fører med sig. Jeg vil ikke stille noget i udsigt, vi ikke kan levere på. Ingen er forpligtet over evne, men jeg tager bekymringen alvorligt, siger miljøminister Esben Lunde Larsen.

Hvis det lykkes ministrene at få Vattenfall til at flytte møllerne, vil løsningen sandsynligvis blive, at de ti møller, der skal stå ud for kysten mellem Søndervig og Hvide Sande i en afstand af ned til 4,2 kilometer, bliver rykket ud bag den sydligst placerede mølle i den anden række - altså cirka syv til ti kilometer ude.

Den løsning har borgmester Hans Østergaard tidligere bedt Vattenfall om - men fik nej.