Ministre mødes med Vattenfall på tirsdag

Også Vesterhav Nord vil være på dagsordenen, når to ministre på tirsdag skal mødes med Vattenfall for at diskutere en mulig flytning af møllerne.

Selv om Vattenfall flere gange har fastslået, at det umuligt at flytte møllerne, vil ministrene alligevel tale med den svenske energigigant om, hvorvidt det er muligt at flytte møllerne længere væk fra kysten inden for koncessionsområdet, som går ud til ti kilometer.

Lemvig-protester

Også placeringen af møllerne i Vesterhav Nord mellem Thyborøn til Ferring vil blive diskuteret. Det bekræfter energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) i en kort mail.

I Lemvigområdet er der ligeledes store ønsker om at få møllerne så langt væk fra kysten som muligt. Lemvig-borgmester Erik Flyvholm skrev derfor til ministrene torsdag og opfordrede til, at også Vesterhav Nord-møllerne kommer med på mødet.

Lemvig Kommune har tidligere argumenteret for, at de kystnære møller ikke bør placeres, som nu. Ønsket har i stedet for været, at møller bliver samlet - og gerne helt oppe i det nordvestlige hjørne af koncessionsområdet. Det vil sige, at kommunen helst ser møllerne placeret et godt stykke ude på havet ud for Thyborøn i stedet for i en lang stribe langs med kysten.

Det lykkedes dog ikke at få ændret beslutningen, og energiminister Lars Chr. Lilleholt svarede da også tilbage, at der ikke var noget at gøre.

- Hvis der nu er to ministre, der ser en åbning, der vil gøre det muligt at flytte møllerne, så vil vi gerne have vores dem så højt op i området som muligt. Det har vi orienteret dem om i brevet, som vi også har sendt til de lokale folketingsmedlemmer, siger Erik Flyvholm.

Det vil sige, at folketingsmedlemmerne Orla Østerby (kons.), Thomas Danielsen (V) samt Anette Lind (S) alle har fået brevet til orientering.