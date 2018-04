Ministre fik blankt nej af Vattenfall til at flytte møller

København: Det lykkedes ikke miljøminister Esben Lunde Larsen (V) og energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) at få Vattenfall til at ændre på placeringen af møllerne i Vesterhav Syd ud for Holmsland Klit og Vesterhav Nord ud for Thyborøn.

De kystnære havmølleparker, som skal være i drift i 2020, er navnlig ved Holmsland Klit blevet mødt med massive protester fra sommerhusejere og udlejningsbureauer, der frygter for turismen, når der skal rejses 21 møller på 189 meters højde ud for et af Danmarks mest besøgte turistområder.

I sidste uge udbad ministrene sig mødet med Vattenfall for at få omplaceret ti møller, der ved Holmsland Klit skal stå blot 4,2 kilometer fra kysten.

Ministrene håbede, at Vattenfall ville gå med til at placere møllerne på omkring ti kilometer fra kysten, hvilket stadig ville være inden for koncessionsområdet.

På mødet i dag meddelte landechef Michael Simmelsgaard, at Vattenfall ikke kan imødekomme ønsket fra de to ministre.

- Nej, vi ser ikke på nuværende tidspunkt nogen mulighed for at flytte møllerne uden enorme konsekvenser, siger Michael Simmelsgaard.

I en skriftlig kommentar efter mødet, skriver Vattenfall:

- Projektet har sit udspring i energiaftalen fra 2012 og er senest bekræftet af Folketinget i november 2016. Det har været et politisk ønske at opføre kystnære havmølleparker, fordi det kom med lave omkostninger. Det ønske er Vattenfall i gang med at realisere.

- Friheden til at placere møllerne inden for koncessionsområdet var et afgørende konkurrencevilkår i udbuddet. Og konkurrencen om så lav pris som muligt var benhård - også på det tidspunkt.

- Placeringen af møllerne inden for koncessionsområdet er et resultat af grundig analyse og optimering af vindforhold, bundforhold og dybde. Placeringen er grundlaget for økonomien i projektet og dermed Vattenfalls budpris.

- En ændring vil medføre højere budpris samt væsentlige forsinkelser. Som også vil påvirke Kriegers Flak havmøllepark.

Lemvig Kommune havde ligeledes bedt om, at de 21 møller i Vesterhav Nord-parken blev bragt op på mødet i håbet om, at møllerne kunne placeres et godt stykke ude på havet ud for Thyborøn i stedet for i stribe langs med kysten.

Også her blev svaret et nej.