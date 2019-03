Området Bjerregård er ikke medtaget, ifølge ministeriet "for at varetage hensynet til særlige landskabsinteresser af national betydning".

Udviklingsområder er områder i kystnærhedszonen, hvor kommunerne får større adgang til at planlægge for udvikling af byer og landsbyer og for anlæg i landzone, end det hidtil har været muligt.

RINGKØBING-SKJERN: Teknik- og miljøudvalget er ikke tilfreds med det forslag til et landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen, Erhvervsministeriet har fremlagt.

Kommunen utilfreds

Det er ikke en plan, kommunen er helt tilfreds med. Forslaget er i offentlig høring til den 18. marts, og teknik- og miljøudvalget godkendte forleden et høringssvar til ministeriet.

Efter at have kvitteret for, at der i forslaget lægges op til, at Adventure Park og det meste af Søndervig Feriepark udlægges som udviklingsområder, skriver udvalget følgende:

"Vi er imidlertid uforstående overfor, at Bjerregard Feriecenter ikke er med i forslaget, og vi finder det uheldigt, at en del af Søndervig Feriepark heller ikke er med".

Udvalget peger på, at Søndervig Feriepark tidligere er udpeget som forsøgsprojekt under forsøgsordningen for kyst- og naturturismen, og i den forbindelse gav Naturstyrelsen i november 2015 dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til projektet.

"Erhvervsministeriet opfordres derfor til at udpege hele Søndervig Feriepark til udviklingsområde, da det vil forenkle planlægningen for projektet", siger udvalget.

Med hensyn til Bjerregård Feriecenter, finder kommunen, at der ikke er væsentlige naturinteresser involveret, og at det vil fremme videreudviklingen af de nationale og lokale mål for videreudvikling af kystturismen, hvis det kommer med.