- Det afspejler, at der står dygtige lærere bag. Her er nogle utroligt fine faciliteter. Det er nyt land, men niveauet er højt, konstaterer Rikke Hyldahl Homann.

Særligt bemærkede hun, at de unge har lært materialernes begrænsning at kende, og når man kender til det, kan man også tænke på materialernes muligheder.

I hvertfald vil læringskonsulent Rikke Hyldahl Homann, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Undervisningsministeriet, bruge DHE som det gode eksempel på, hvad der kan lade sig gøre, hvis man tænker design og iværksætteri sammen i et fag.

SKJERN: Når overbygningselever fra skoleåret 2019/2020 får et obligatorisk praktisk-musisk valgfag, er der stor sandsynlighed for, at lærerne kommer til at kigge mod Skjern for at søge inspiration fra Den Danske Design- og Håndværksefterskole.

Højt niveau

20 elever var oppe i faget, og Otto Pilgaard kunne konkludere, at niveauet var meget højt.

Der blev således givet flere 12-taller, og udover at have projekter, der var meget langt fremme mod at kunne realiseres i virkeligheden, er det et stort plus, at DHE kan være med i forreste række.

- Vi er glade og stolte over, at der kommer en læringskonsulent hertil. Det betyder meget for os, fordi det bliver en større del af undervisningen, siger Otto Pilgaard.