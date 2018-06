DANMARK: Måske kan det forekomme en smule ulogisk at sende kristne trossamfund på kursus for at lære om demokrati. Men sådan ser kirkeminister Mette Bock (LA) ikke på det, efter at der er rejst kritik af, at kristne frimenigheder skal kæmmes under samme kam som imamer, der ikke har samme indgangsvinkel til demokrati.

- Vi kommer ikke til at diskriminere forstået på den måde, at vi ser på, om nogle har én baggrund, og nogle har en anden. Det er væsentligt, at vi stiller samme krav til alle, siger Mette Bock til Ritzau.

Dog er hun villig til at se på, om der er noget indhold i kurserne, der skal ændres.

Det obligatoriske kursus blev indført efter at TV 2 sendte programmet "Moskéerne bag sløret", der satte fokus på en ekstremistisk udgave af islam. Forespurgt af Ritzau, om der findes lignende problemer i andre trossamfund, svarer Mette Bock:

- Vi har løbende diskussioner om andre trossamfund. Jeg så for et halvt år siden et dokumentarprogram om Jehovas Vidner. Det at få en vielsesbemyndigelse er alvor.

Ministeren oplyser, at 65 personer har været på kurset. Heraf er de 12 imamer.