Minister udpeger potentielle havmølleområder i Nordsøen: Kan blive havvindens Silicon Valley

Ringkøbing-Skjern: Danmark har allerede godt fat i vindkraften - men der er grobund for at udnytte den naturlige resurse i langt højere grad, end det i dag er tilfældet.

Derfor vedtog et samlet folketing i energiaftalen fra 2018, at det danske potentiale for vindenergi til havs skulle undersøges. Og nu har energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt (V) præsenteret gennemgangen af mulige placeringer for kommende havmølleparker.

Ikke overraskende er der i Nordsøen, blandt andet ud for Ringkøbing-Skjern, stort potentiale for at placere kommende havmølleparker, der vil kunne producere 12.400 megawatt havvind - mere end danske husstandes samlede årlige forbrug. Som det fremgår af kortet, ligger der tre store områder ud for vestkysten.

"Den globale havvindindustri blev født i Danmark, og vi har nogle af verdens allerbedste arealer til at skabe et "Silicon Valley" for havvind," skriver energi-, forsynings- og klimaministeriet i en pressemeddelelse.