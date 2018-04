Minister opgav udligningsreform: Ringkøbing-Skjern i minus

De kulsejlede forhandlinger om en ny kommunal udligningsreform kommer til at koste Ringkøbing-Skjern 13,9 millioner kroner. Det kunne have været værre, mener borgmester.

Ringkøbing-Skjern: Borgmester Hans Østergaard (V) havde forberedt sig på at rose det kommunale regnskab fra 2017, som mod forventning endte med sorte tal på bundlinjen på byrådsmødet.

Men endte i stedet med at tale om den kommunale udligningsreform, som i går blev endeligt opgivet af økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).

- Som bekendt er forhandlingerne brudt sammen, og der bliver ikke nogen reform i denne valgperiode. Det vil formentlig betyde, at vi får 13-14 millioner kroner mindre (helt præcist er tallet opgjort til 13,9 millioner, red.). Men det er måske ikke så ringe endda, når vi på et tidspunkt blev truet med at miste - var det 117 millioner kroner, konstaterede borgmesteren på byrådsmødet.

Viceborgmester Søren Elbæk (S) undrede sig over, at det ikke er lykkedes at lande en udligningsreform i en tid, hvor politikere over en bred kam er optaget af at sikre sammenhængskraften i Danmark.

Han mente dog, at den generelt fornuftige økonomi i Ringkøbing-Skjern giver anledning til at se kernevelfærden efter i sømmene for at se, om der ikke er plads til forbedringer.

Det er en farlig vej at gå, mener Svend Boye Thomsen (V).

- Hvis vi hæver driftsomkostningerne på børne- og familieområdet og ældreområdet, hvad gør vi så, når konjunkturerne vender om fire år. Skal vi så sætte serviceniveauet ned eller hæve skatten? Det er en farlig vej at gå, argumenterede Venstremanden, der fik opbakning fra Kristian Andersen (KD).

Viceborgmesteren kaldte Svend Boye Thomsen for djævlens advokat.

- Når økonomien er i orden, kan vi tillade os at sikre, at kernevelfærden er i orden, fastslog han.

Sikkert er det, at den kommunale kernevelfærd skal sikres for færre kroner end i 2017, nu da der helt sikkert ikke bliver sendt flere penge til Ringkøbing-Skjern med en ny udligningsreform.