- For 70 millioner kroner kan man købe meget land og lave vådområder, der kan binde kvælstoffet. I stedet for at tvinge landmændene til flere efterafgrøder kan man i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening tage mindre gode arealer ud og gøre dem til naturområder i stedet for at køre ud af samme tangent. Brug pengene på vådområder og lad os se i 2020, hvordan det så ser ud, siger Søren Christensen.

- Det er en god idé i at investere i at lave naturværdier i stedet for at give pengene som kompensation til udlægning af efterafgrøder, som landmændene i forvejen har svært ved at plads til, siger Anders Panum Jensen, som er vand- og naturpolitisk chef i Landbrug & Fødevarer.

I stedet anbefaler Landbrug & Fødevarer at bruge pengene på at omdanne arealer til vådområder, der dels binder kvælstof og samtidig forvandler landbrugsjord til rekreativ natur.

Ministeren har indkaldt til mødet, efter at Landbrug & Fødevarer har peget på, at vandkvaliteten i fjorden er så god, at der ikke er grund til at bruge 70 millioner kroner på blandt andet efterafgrøder, der rammer den enkelte landmands indtjening.

"Endnu ikke i mål"

Landbrug & Fødevarer beskylder Miljøstyrelsen for at bruge forældede tal for fjordens indhold af klorofyl, og at nyere målinger viser, at klorofylkoncentrationen er faldet til under grænseværdien.

Tilstanden i fjorden har rettet sig, mener Landbrug & Fødevarer.

Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen medgiver, at Ringkøbing Fjord har det bedre, men at man endnu ikke er i mål.

Fra Miljøstyrelsen har han fået at vide, at målingerne af klorofyl i fjorden mellem 2011 og 2016 ganske vist lå under grænseværdien på otte mikrogram pr. liter, men målinger i 2017 og '18, viser, at indholdet er steget til omkring ni. Klorofylindholdet er afgørende for algetilvæksten.

Samtidig er der strid om vandplanten ålegræs, som ifølge målet skal kunne gro på 2,2 meters dybde. Det mål er endnu ikke opfyldt, mener Miljøstyrelsen.

Landbrug & Fødevarer står uforstående over for ministersvarene.

- Hvis man ser på kriterierne for vandrammedirektivet, peger alt på, at man er i mål med fjorden. Det er heller ikke rigtigt at kigge på ålegræs, for der er andre vandplanter, der har bedre forudsætninger for at gro i fjorden. Til de nye vandplaner i 2021 ser man efter andre vegetationstyper end ålegræs. Derfor synes vi, der er grund til at lave det arbejde færdig, inden man bruger millioner på nye tiltag, der måske ikke viser sig nødvendige, når man får andre parametre end ålegræs, siger Anders Panum Jensen, der også mener, at der faktisk er ålegræs på dybder udover 2,2 meter i fjorden.