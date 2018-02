Minister imponeret af museets frivillighedsarbejde

BUNDSBÆK: Ringkøbing-Skjern Museum har nu ministerens ord for, at det er en god ide at lade frivillige arbejde med kulturarven.

Kulturminister Mette Bock var mandag på rundtur i Vestjylland for at se forskellige initiativer, som er støttet af kulturministeriet, og turen bød på et kort visit på Ringkøbing-Skjern Museum, hvor Mette Bock fik en orientering om arbejdet med museets frivillighedsakademi. Et projekt, der løber frem til 2019, hvor de frivillige har mulighed for at dygtiggøre sig gennem kurser, der strækker sig lige fra formidling til frivillighedsledelse.

- Jeg synes, at museet rammer meget rigtigt, for i Danmark er der jo en lang og stærk tradition for frivillighed, og når man lader frivillige løfte sådan en opgave, så er det nytænkning, og noget, som der er en fremtid i, sagde Mette Bock til Dagbladet efter mødet.

- Jeg tror, at det er en ide, der kan inspirere mange andre steder, tilføjede hun.