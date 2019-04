Minister har intet at udsætte på Hvide Sande-fiskeres brug af lånefisk

Hvide Sande: Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) har intet at udsætte på tildelingen af lånefisk til de to Hvide Sande-skippere Christoffer Iversen og Jakob Møller Jensen. Det meddeler hun efter at have fået svar på Fiskeristyrelsens undersøgelse.

Selv om ministeren fastslår, at tildelingen og videreudnyttelsen af de gratis fisk er sket efter reglerne, mener fiskeriordfører Ib Poulsen, Dansk Folkeparti, at ordningen ikke fungerer i den ånd, ordningen er tænkt - nemlig som en økonomisk håndsrækning til yngre fiskere.

- Lånefisk er en god ordning til at sætte unge mennesker i gang med fiskeriet og give dem eget dæk under støvlerne. Det er klart, at der er nogle hensyn at tage, når man er med i en pulje, men som udgangspunkt bør man fiske efter de lånefisk, man har. Derfor skal vi kigge på, om de lånefisk, de indhenter, i realiteten også er nogle, de fisker på. Er fiskeren med i en pulje, kan det ikke undgås, at der er et byttecirkus, men man skal helst ramme plet, så de fisk man får tildelt gratis, også er dem, man fisker på, siger Ib Poulsen.

Han ønsker en gennemgang med fiskerierhvervet om ordningen.

- Det har kørt siden 2007, og mon ikke vi skal se på det. Det skal være i tæt dialog med erhvervet.

Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, siger:

- Lånefiskordningen er en rigtig god ordning for dansk fiskeri. Både i forhold til at sikre generationsskifte og til at få nye fiskere ind i erhvervet. Vi vil naturligvis gerne have en dialog med politikerne om ordningen og ikke mindst de positive effekter, som ordningen har for dansk fiskeri.

Lånefiskordningen er etableret i 2007 for at give en økonomisk håndsrækning til yngre førstegangsetablerede fiskere. Det sker ved at tage to til fem procent ud af den danske fiskekvote og reservere disse fisk til de yngre fiskere. Lånefiskene gives gratis til de nye fiskere, der således ikke skal ud og købe kvoter. I de sidste tre år har 28 fiskere fået lånefisk.

Ministeren satte gang i undersøgelsen, da hun i marts fik en henvendelse, hvori der blev kastet mistanke om svindel med lånefiskordningen rettet mod Christoffer Iversen og Jakob Møller Jensen. Da de i 2017 købte 95 procents ejerskab i henholdsvis RI275 'Karinette' og RI372 'Anni Nielsen, som var ejet af Jens Frich, var de som yngre nyetablerede fiskere berettigede til at få tildelt lånefisk.

Begge fartøjer fik tildelt gratis havtaske, mørksej, torsk, brisling og tobis.

Den gratis fisk kunne de videreudleje i puljefiskeri, hvilket blev tilladt i 2007, men ikke var en del af den oprindelige fiskeriaftale fra 2006.