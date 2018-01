Minister besøgte skole-succes i Tarm

På Tarm Skole går det rigtig godt med at løfte de bogligt mest udfordrede elever. Så godt at undervisningsministeren torsdag kiggede forbi.

- Vi vil gerne skabe et miljø, hvor man, uanset hvem man er, og hvilke forudsætninger man har, er velkommen og har muligheder på Tarm Skole, siger skoleleder Else Thorup.

Det er gået så godt, at skolen ved seneste eksamen havde løftet sig fra 6,03 til 6,82 i karaktergennemsnit på bare et år:

Tarm: 4 eller derunder i karakter. Det er realiteten på eksamensbeviset for 34 procent af afgangseleverne på Tarm Skole fra 2014 til 2016, og det risikerer at påvirke eleverne videre i undervisningssystemet.

Tarm Skole har en strategi, og man formår at løfte elevernes færdigheder. Der er en klar plan for, hvordan man gør tingene, og så er de gode til også at inddrage forældrene.

Ministeren kiggede indenfor

De gode takter fra Tarm Skole har givet genlyd helt på Christiansborg. Torsdag fik skolens overbygning fint besøg af undervisningsminister Merete Riisager, som skulle opleve initiativerne tæt på. Og ministeren kunne lide det, hun så:

- Tarm Skole har en strategi, og man formår at løfte elevernes færdigheder. Der er en klar plan for, hvordan man gør tingene, og så er de gode til også at inddrage forældrene, fortæller Merete Riisager.

Der er mange holdninger til, hvordan man skal løfte udfordrede elever. Ifølge undervisningsministeren er intet perfekt, men hun kunne tage mange ting med sig hjem fra Tarm Skole:

- Vi kan se, at det hjælper at følge eleverne helt tæt. Det skal man blive ved med, for deres niveau hæves, og det skaber mere engagement og en god kultur. Det virker også, fordi forældrene er med. Det er en kæmpe hjælp for børnene at få opbakning derhjemme, og det er man rigtig gode til her, udtaler Merete Riisager.