Minister: God idé med en kulinarisk margueritrute

- Det overordnede mål er, at Danmark skal være et globalt gastronomisk centrum i 2025. Hvis vi skal lykkes med det, kræver det den her slags lokale og regionale indsatser, som Partnerskab for Vestkystturisme står bag, siger Esben Lunde Larsen.

- Det er et fantastisk initiativ at lave en slags kulinarisk margueritrute langs vestkysten. Det er helt rigtig set, at vi skal styrke fortællingen om vores egns specialiteter, så turisterne nemmere får øje på dem, siger Esben Lunde Larsen.

Ringkøbing-Skjern: Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) er begejstret for et nyt projekt søsat af Partnerskab for Vestkystturisme, der i samarbejde med lokale aktører har udpeget 15 unikke fødevarehotspots langs den danske vestkyst.

På vej med nyt udspil

Ministeren siger uddybende, at regeringen - som den første nogensinde - har skrevet gastronomi ind i regeringsgrundlaget:

- Og vi er i fuld gang med at lave et udspil, som skal hjælpe med at bevare og udvikle den position, som Danmark har fået i den gastronomiske verden. Det glæder mig at se, at Vestjylland er med til at understøtte det arbejde allerede nu, siger Esben Lunde Larsen.

Projektet med de 15 fødevarehotspots løber frem til marts 2019 med et budget på 1,6 millioner kroner, der finansieres af regionerne Midtjylland, Nordjylland og Syddanmark samt Dansk Kyst- og Naturtursime.

En del af målsætningen siger blandt andet, at der under processen skal produceres fælles, professionelt markedsføringsmateriale i form af tekst, billeder og film. Materialet skal være frit tilgængeligt for enhver, der ønsker at bruge det til markedsføring af fødevareoplevelser langs vestkysten.