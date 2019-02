Minihøjskole i Rækker Møll

Rækker Mølle: Fredag 8. februar slår Minihøjskolen i Rækker Mølle dørene op for den næstsidste højskoledag i denne sæson.

Først kommer Dina Bødker fra Esbjerg og fortæller om at arbejde som sygeplejerske blandt mennesker i Afrika, som har eller er truet af den frygtede sygdom Ebola.

Hun har selv været i områderne, og hun har på sin egen krop mærket, hvordan det er at leve på et sted, hvor en stærkt smittende og dødelig sygdom hærger blandt mennesker, som ikke har mulighed for at beskytte sig selv eller sine kære.

Dan Lind Hansen fra Skjern svarer i anden del af arrangementet på spørgsmålet: "Er psykisk syge skøre?"

Der er ingen tvivl om, at der venter deltagerne en oplysende og berigende formiddag i Rækker Mølle Minihøjskole, og alle interesserede er velkomne.

Mellem de to indslag bliver der en lille pause, hvor man kan nyde sin medbragte kaffe