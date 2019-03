Eleverne på Ringkjøbing Gymnasium er blandt de mest loyale, når det gælder om at møde op til timerne. Det viser tal fra undervisningsministeriet.

- Det er lige fra advarsler, til vi stopper for elevernes SU. Det har jeg gjort ved fem elever i dette skoleår. I yderste konsekvens bliver de smidt ud. Det er sket i december og i februar. Men udgangspunktet er det positive, fordi vi generelt har nogle meget flinke og pligtopfyldende elever. Så der må være noget, der spænder ben for dem, hvis de får meget fravær, siger han.

Det virker hos en del, men formår eleverne alligevel ikke at finde en løsning på den stigende fraværsprocent og de manglende afleveringer, så vendes den hjælpende hånd rundt, og så er det med den ru side.

- Vi følger eleverne meget. Det har vi mulighed for, fordi vi er en lille skole. Vi kender vores elever og de problemer, de slås med, siger rektor Tonny Hansen.

Arbejdet med eleverne foregår i første omgang ved en opsøgende indsats fra skolen hos de elever, som pludselig oplever at "få spændt ben" og får en i øjenfaldende fraværsstigning.

- Vi er glade for, at vi nu ligger i bunden. Det er noget, vi har arbejdet intensivt med og har gjort det i flere år, siger Tonny Hansen.

Opgørelsen var dog med til at sætte et smil på læberne af rektor på Ringkjøbing Gymnasium, Tonny Hansen. Tallene viser nemlig, at Ringkjøbing Gymnasium med en fraværsprocent på 6,5 indtager en 10. plads over gymnasier med lavest fraværsprocent.

De 10 gymnasier med lavest fravær: 1. Mariagerfjord Gymnasium - 5,9 pct. 2. Bjerringbro Gymnasium - 6,1 pct. 3. Vesthimmerlands Gymnasium - 6,1 pct. 4. Herning Gymnasium - 6,2 pct. 5. Morsø Gymnasium - 6,2 pct. 6. Silkeborg Gymnasium - 6,3 pct. 7. Vestfyns Gymnasium - 6,3 pct. 8. Midtfyns Gymnasium - 6,5 pct. 9. Viborg Katedralskole - 6,5 pct. 10. Ringkjøbing Gymnasium - 6,5 pct. 13. Det Kristne Gymnasium - 6,8 pct. 27. Vestjysk Gymnasium (VGT) - 7,4 pct. De 10 gymnasier med højest fravær: 1. Frederiksberg HF-kursus - 21,1 pct. 2. Gentofte HF - 19 pct. 3. Høje-Taastrup Private Gymnasium - 18 pct. 4. HF-Centret Efterslægten - 17,9 pct. 5. Århus Akademi - 17,5 pct. 6. København Private Gymnasium - 17,1 pct. 7. Egå Gymnasium - 13,2 pct. 8. Herlev Gymnasium og HF - 12,1 pct 9. Københavns Åbne Gymnasium - 12,1 pct. 10. Sønderborg Statsskole - 11,9 pct. Kilde: Undervisningsministeriet - Tallene gælder for skoleåret 2017/2018.

God ballast hjemmefra

Noget tyder på, at Ringkjøbing Gymnasium har fundet en gangbar vej mod at reducere elevernes fraværsprocent.

Gennem de seneste syv år ligger elevernes fraværsgennemsnit på 6,3 procent, viser tal fra skolens egen hjemmeside. Det kan meget vel have sin rod i den kulturelle kapital i Vestjylland, vurderer Tonny Hansen.

- Vi har et godt udgangspunkt. De unge mennesker kommer med en holdning til skolen og med opbakning fra deres forældre til at passe sin skolegang. Så vi har også en stor del, vi skal takke elevernes forældre for, siger Tonny Hansen.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) har tidligere udtalt til Jyllandsposten, at hun gerne vil have den landsdækkende fraværsprocent for gymnasierne ned fra 9,1 procent til omkring 7 procent.

- Det er da et fint mål. Vi svinger lidt mellem 5-7 procents fravær, men det skal vi ikke være tilfredse med. Vi vil gerne længere ned. Vores målsætning er at komme ned på 5,5 procents fravær i skoleåret 2018/19, siger Tonny Hansen.

Til sammenligning ligger Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing som nummer 13 på listen med en fraværsprocent for skoleåret 2017/18 på 6,8 procent. På en 27. plads finder man Vestjysk Gymnasium i Tarm med en fraværsprocent på 7,4 procent.