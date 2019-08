Mindretal vil flytte solcelleanlæg tættere på biogasanlæg

Teknik- og miljøudvalget sagde ja til to solcelleanlæg - men et mindretal mener, at Videbæk Biogas bør flytte sit solcelleanlæg.

Videbæk/Bølling: Videbæk Biogas har tirsdag i teknik- og miljøudvalget fået grønt lys til at sende planen om et 1,7 hektar solcelleanlæg i offentlig høring.

Det skete med et flertal i udvalget bestående af formand John G. Christensen (S), Irene Lund Pedersen (S), Ole Nyholm Knudsen (V) og Svend Boje Thomsen (løsgænger).

Solcelleanlægget skal placeres vest for biogasanlægget på en grund ud til Skjernvej. Solcellepanelerne vil blive tre meter høje, og rundt om grunden vil der blive sat skærmende beplantning.

En screening siger, at anlægget, der skal producere bæredygtig strøm til biogasanlægget, ikke giver væsentlige indvirkninger på miljøet, og derfor kræves der ingen miljøvurdering. Den offentlige høring varer otte uger.

Niels Rasmussen, (SF), Jørgen Byskov (DF) og Hans Pedersen (KD stemte imod.

- I december sidste år lavede vi fem kriterier for, hvad der skal være opfyldt, før vi kan sige ja til solcelleanlæg. Et af punkterne er, at anlægget ikke må ligge opad en voldsomt befærdet vej, hvorfra man kan se anlægget, og det er Skjernvej. Der ligger også tre huse lige ved. Samtidig skrev vi, at solceller skal etableres i forbindelse med teknisk anlæg, og jeg mener, der er et stykke vej ned til biogasanlægget, siger Jørgen Byskov, der vil forfølge muligheden for at få solcellerne placeret tættere på biogasanlægget, eventuelt på marken syd for anlægget.

Han vil slå til lyd for, at Ringkøbing-Skjern Kommune får lavet en masterplan for opstilling af solcelleanlæg, så borgere og kommunen undgår samme problemer, som opstillingen af vindmøller har givet.

- Det er voldsomt store solcelleanlæg, der er på vej, og dem må vi forholde os til. Hidtil har vi valgt at tage dem sag for sag. Med en masterplan kan folk tage bestik af, hvilke områder, der er udpeget til solceller og afgøre, om de så vil bo dér, siger Byskov.