En mindreårig pige er i en periode på cirka fire måneder blevet udsat for seksuelle overgreb af en større dreng. Pigen og drengen bor på samme afdeling på Schuberts Minde. Der er ikke taget initiativ til at flytte hverken offer eller gerningsmand, efter at overgrebene er blevet opdaget. Dog overnatter drengen nu på en anden afdeling. Overgrebssagen efterforskes nu af politiet.