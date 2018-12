1. december var det 75 år siden, at syv soldater mistede livet, da deres fly blev skudt ned over Hemmet.

Hemmet: Anden verdenskrig kostede alt for mange menneskeliv, og syv af dem blev skudt i døden i luftrummet over Hemmet.

1. december 1943 styrtede den engelske Short Stirling bomber med halenummer MK-III-EF-191 til jorden efter en nedskydning, og besætningen på seks briter og en canadier omkom alle.

I år er det 75 år siden, og derfor havde Hemmet Sogneforening i samarbejde med Hemmet og Sdr. Vium Menigshedråd arrangeret en mindehøjtidelighed.

De syv soldater var pilot Dennis John Nixon, navigatør Harry Ernest Steele, flymekaniker James Lawson Blackwood, radiooperatør John Herbert Flack, bombeskytte Clarke Edward (canadier), skytte Ronald Gordon Whithmarsh og skytte Edwin Draper.

Alle syv er begravet i mindelunden i Esbjerg.

Mindehøjtideligheden startede kl. 18 ved Flyvergraven, hvor spejderne lyste området op med fakler. Derefter var der taler og kransenedlæggelse efterfulgt af et minuts stilhed. Til sidst blev der spillet nationalsange på trompet.

I anledning af mindehøjtideligheden var der gudstjeneste i Hemmet Kirke, hvor Thomas Kristensen, tidligere præst i Hvide Sande og barnefødt i Hemmet, stod for prædikenen. Efter gudstjenesten var der kaffe i Menighedshuset ved Præstegaarden.

Her fortalte Knud Egon Jensen, Hemmet, og Eilif Olesen, Bork, om, hvordan de oplevede nedskydningen i 1943, da de var 10-årige drenge. Carsten Petersen, historiker og repræsentant for den britiske ambassade i Danmark, gav et foredrag om flyet, om dets mission og om de omstændigheder, der førte til dets nedskydning.

Vagner Muldbjerg fra Ringkøbing havde medbragt en række genstande fra anden verdenskrig, som blev vist frem til de omkring 60 personer, der deltog i arrangementet.