Millionprojekt skal forbedre ensartethed hos kommunens jobkonsulenter

Ringkøbing: Det går ret godt i Ringkøbing-Skjern Kommune, når det handler om at få folk i arbejde og holde ledigheden nede. Men hvem siger, at det ikke kan komme til at gå endnu bedre?

Selvom ledigheden i kommunen lyder på blot 2,58 procent, hvilket giver en plads blandt de kommuner med den laveste ledighed i landet, og jobindsatsen i kommunen blev i 2018 af LO udråbt som Danmarks bedste, så skal man ikke hvile på laurbærrene; der er altid nyt land at vinde, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Det synes at være tankegangen hos kommunens beskæftigelsesafdeling, som har søgt om midler til et medarbejderudviklingsprojekt hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og fået én million kroner til formålet.

Derfor kunne man 1. februar begynde et kompetenceudviklingsforløb, der skal klæde de 30 jobkonsulenter på til at give en mere ensartet, professionel tilgang til virksomhederne gennem redskaber indenfor begreber som mødeforberedelse og -afvikling, forretningsforståelse, salgsteknikker og forhandling.

- Mange af medarbejderne gør allerede lidt af det hele, og mange af dem gør det godt. Men kompetenceudviklingsforløbet skal sikre, at medarbejderne har det samme faglige begrebsapparat at arbejde ud fra, siger underviser på projektet og generalmanager i rådgivningsvirksomheden Rambøll, Michael Friis Larsen, i pressemeddelelsen.

Selvom det går godt med jobindsatsen i kommunen, så retter forløbet spotlyset mod et af de ømme punkter, der kan gøre jobindsatseendnu bedre, vurderer Marc Lykke.

- Det er ikke et spørgsmål om, at vi synes, vi er dårlige til vores arbejde. Slet ikke. Men der måske hidtil manglet et målrettet kompetenceudviklingsfokus på den virksomhedsrettede del; en fælles forståelse af, hvad det er, man skal være dygtig til i kontakten med virksomhederne, siger Marc Lykke. - Det resultat, vi primært ønsker at se, er en fælles tilgang til arbejdet. Virksomhederne skal opleve, at der er én indgang for dem, når de henvender sig til Virksomhedsservice, og en kandidat skal opleve, at vi har den samme tilgang og det samme metodegrundlag uanset, hvilken jobkonsulent der sidder foran dem, forklarer Marc Lykke.