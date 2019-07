Når Ungdomsskolen skal have nyere lokaler, er to adresser i spil. Begge projekter kræver ombygninger for millioner.

De unge fra Skjern, Tarm og omegn må i dag finde sig i, at skolen er spredt over flere adresser. Skolen låner en industrihal på Østergade, hvor skolen driver streetpark med skaterramper og klatrefaciliteter. 1,3 kilometer derfra ligger ungdomsskolens afdeling på Byskolen. Den nedrivningstruede bygning huser ungdomsklub, undervisning i alt fra knallertteori til spansk og så værksteder til de unge.

Vi har et kæmpe ønske om at samle vores tilbud. Lige nu er der ingen sammenhæng mellem klubben og vores streetpark. Vi ved fra erfaring andre steder, at der er mange, som gerne vil komme for at hænge ud. Det kan godt være, at de ikke er skatere og ikke kører på løbehjul, men de vil gerne være i miljøet, for så kan man sidde og snakke. Det passer godt i vores klubidé.

Det beskyttede værksted Skjern Industri-Service lukkede fredag eftermiddag med en afskedsreception. Nu er bygninger en af to mulige placeringer for Ungdomsskolen i Skjern. Prisen for at sætte stedet i stand er lige nu estimeret til rundt regnet 10 millioner kroner. Arkivfoto: Jørgen Kirk

Ungdomsskole leder: Kæmpe ønske at samle skolen

Nu håber John Jensen, at Ungdomsskolen Skjern-Tarm kan samle de hundredvis af unge, som bruger skolens forskellige tilbud, på én adresse.

- Vi har et kæmpe ønske om at samle vores tilbud. Lige nu er der ingen sammenhæng mellem klubben og vores streetpark. Vi ved fra erfaring andre steder, at der er mange, som gerne vil komme for at hænge ud. Det kan godt være, at de ikke er skatere og ikke kører på løbehjul, men de vil gerne være i miljøet, for så kan man sidde og snakke. Det passer godt i vores klubidé, siger John Jensen.

I dag råder ungdomsskolen over samlet set 3.340 kvadratmeter, hvoraf de 2.048 hører hjemme i Byskolen og på Østergade. Derfor vil det kræve meget plads for ungdomsskolen at samle alle aktiviteter et sted. John Jensen ved godt, at det ikke er sikkert, det er muligt.

- Det optimale vil være at samle vores aktiviteter, men hvis det ikke er en mulighed, kan det andet også lade sig gøre, siger John Jensen.