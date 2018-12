Millioner til to bredbånds-projekter i Ringkøbing-Skjern

Det ene er til bredbånd vest for Hoven, som under titlen "Bredbånd til verdens navle" får tildelt omkring tre millioner til projektet. Her er der 58 husstande, der kan se frem til at få lagt fiber ind. I alt betyder det et tilskud på omkring 50.000 kroner pr. husstand. Lokale i området har været rundt og få tilsagn fra adresserne, der giver en egenbetaling på 5000 kroner pr. husstand.

Rigtige mange husstande omkring Hoven og Gundesbøl kan i det kommende år se frem til lynhurtigt fibernet. Det står klart, efter at Bredbåndspuljen netop er fordelt. Fordelingen kommer to projekter i Ringkøbing-Skjern Kommune til gavn.

På andenpladsen

Alt i alt er der blevet søgt om tilskud for 150 millioner kroner fra bredbåndspuljen.

Sammenlagt er der blevet givet tilskud for 108 millioner kroner, fordelt på 91 projekter. Det betyder at 4.602 adresser fordelt på 39 kommuner, vil få hurtigere bredbånd, og det gennemsnitlige tilskud pr. adresse er 23.593 kroner.

Topscoreren er Region Sjælland med 39,3 millioner kroner, mens Region Midtjylland kommer lige bagefter med 36,9 millioner kroner.

- Et Danmark i balance er en vigtig prioritet for regeringen. Derfor målrettede vi i sommer puljen mere mod tyndt befolkede områder, og det ser klart ud til at have virket. Over 98 pct. af adresserne ligger nu i landzone. Det gør mig rigtig glad, at det især er borgere, hvor der er langt mellem husene, som vil modtage penge fra bredbåndspuljen," siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.