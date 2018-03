Millioner skal løfte industrien

Industri 4.0

Industri 4.0 er betegnelsen for integrationen mellem den digitale verden og den fysiske produktion. Det er ideen om, at intelligente, samtænkende produktions- og servicenetværk kan selvstyre elementer på kryds og tværs af industrielle værdikæder.Det er visionen om på én og samme tid - uanset hvor på kloden de findes - at integrere unikke kompetencer og viden i produkter og processer og samtidig udvikle, drive og markedsliggøre autonome, selvstyrende, videnbaserede og sensorstøttede produktionssystemer på hvilken som helst lokalitet.



Det er den nu realistiske idé om realtidsproduktion og produktudvikling ved hjælp af de efterhånden kendte fænomener som Big Data, Internet of Things, avanceret og automatiseret produktion - som fx ved brug af 3D-printere - samt levering af ydelser fra et cloud-baseret serviceinternet.



Industri 4.0 betyder, at industriel styrke - konkurrenceevne - flytter sit fokus fra evnen til udelukkende at fremstille hurtigere, bedre eller billigere til evnen til at omsætte produkter og processer til digitale formler og distribuere disse formler som serviceydelser.



Kildte: Teknologisk Institut.