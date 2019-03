Millioner fra regeringen skal hæve den gastronomiske standard i provinsen

Ringkøbing-Skjern: Med restauranten Noma har det nordisk køkken fået en prominent plads på det gastronomisk verdenskort. Nu vil regeringen have Danmarks position i den internationale kulinariske superliga slået fast med syvtommersøm.

Derfor præsenterede miljø- og fødevareministeriet tirsdag en række initiativer under overskriften Gastro 2025, der skal "understøtte Danmarks internationale styrkeposition som gastronomisk toneangivende nation", som der står i præsentationen.

I alt har regeringen afsat 56 millioner kroner i årene 2019-2022 til udvikling og styrkelse af dansk gastronomi.

Der blev præsenteret syv initiativer, som hver får del i millionpuljen. Der skal blandt andet oprettes et Gastronomiakademi, laves sammentænkt markedføring af dansk gastronomi internationalt, eksporten skal fremmes, og så skal gastronomien i provinsen have et løft.

Det skal ske gennem et såkaldt gastronomisk rejsehold, der får tildelt 4,8 millioner kroner over tre år. I Gastro 2025-planen beskrives det således:

"Der etableres et Gastronomisk Rejsehold med et tredobbelt formål: 1. At styrke afsætningen af lokale fødevarer til spisesteder, der besøges af mange turister. 2. Hæve kvaliteten af de spiseoplevelser, der serveres til turister og lokale. 3. Bistå lokale ildsjæle med udvikling af eksisterende eller helt nye oplevelser med mad til turister (fx kokkeskoler, østersture, øl-smagninger mv.) Indsatsen har særligt fokus på landdistrikter og områder uden for de større byer".