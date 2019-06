Millionbesparelser på efterskoler: Eleverne har ikke mærket noget, men det kan komme til at gøre nas

Dejbjerglund Efterskole har optaget 30 flere elever for at sikre den samme lærernormering som før omprioriteringsbidraget. Foto: Dejbjerglund Efterskole.

Efterskoler har siden 2016 været underlagt omprioriteringsbidraget. Indtil videre har det ikke haft betydning for eleverne på to af skolerne, men sådan er det ikke sikkert, at det bliver ved med at være.

Ringkøbing-Skjern: Knap 31 millioner kroner. Så mange penge har de 11 efterskoler i Ringkøbing-Skjern Kommune skullet spare, siden de i 2016 blevet underlagt krav om en årlig besparelse på to procent. Alene i 2019 er den samlede besparelse på 12,4 millioner kroner. - Vi har ikke været ramt helt så hårdt som nogle af de andre, tror jeg. For at holde lærernormeringen er vi gået fra 102 til 132 elever. Det er i hvert fald en del af årsagen til, at vi har sat elevtallet op. Vi havde en mulighed for at bygge nyt og renovere, samtidig med at vi skulle lukke hullet fra omprioriteringsbidraget, og så gjorde vi det på den måde, siger forstanderen på Dejbjerglund Efterskole, Kjeld Lykke Christiansen. Dejbjerglund Efterskole har siden 2016 skullet spare knap tre millioner kroner. Tallet for 2019 er 1,1 millioner kroner.

Efterskolebesparelser

Sædding Efterskole: 2,0 millioner (0,8)

Fjordvang Efterskole 2,2 millioner (0,9)

Efterskolen Solgården: 2,3 millioner (0,9)

Finderup Efterskole: 2,3 millioner (1,0)

Brejninggaard Efterskole: 2,8 millioner (1,1)

Sønder Bork Efterskole: 2,8 millioner (1,2)

Blåkilde Efterskole: 2,8 millioner (1,1)

Dejbjerglund Efterskole: 2,9 millioner (1,1)

Bork Havn Efterskole: 3,0 millioner (1,2)

Vedersø Idrætsefterskole: 3,8 millioner (1,5)

Den danske Design- og Håndværksefterskole: 3,9 millioner (1,6) Efterskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune har siden 2016 skullet spare 30,8 millioner kroner. Her er, hvad hver enkelt har skullet spare siden da (besparelse for 2019):

Eleverne mærker det ikke Forstanderen på Dejbjerglund fortæller, at efterskolen også har været nødt til at udskyde nogle små projekter og andre ting, de ellers havde drømt om. - Man må sætte tæring efter næring. Men jeg tror ikke, at eleverne mærker besparelserne. Uden de 30 ekstra elever havde det set helt anderledes ud. Ture og ekskursioner kører som det plejer, og lærernormeringer kører, som det plejer, så elever og forældre mærker det som sådan ikke, siger Kjeld Lykke Christiansen. Men sådan er det ikke sikkert, det bliver ved med at være. - Lige nu er det ikke et problem, men fortsætter de årlige besparelser, kommer det til at koste lærerstillinger og ansatte generelt, siger han.

Det vil gøre nas Nogenlunde sådan ser situationen også ud for Fjordvang Efterskole. Det fortæller forstander Jacob Gravlund Jørgensen. Skolen har siden 2016 skullet spare 2,2 millioner kroner. - Vores almindelige drift er skåret ind til benet. Jeg tror, at hvis man ser på mine elever for fem år siden og så i dag, så tror jeg, de har haft en lige god oplevelse - vi løber bare lidt stærkere internt. Jeg synes indtil videre, vi klarer os, men fortsætter besparelserne, vil eleverne komme til at mærke forskel. Fortsætter det til 2022, vil det gøre nas. Det er rettidig omhu, hvis politikerne stopper det nu, siger han. - Havde vi haft 2,2 millioner mere, så havde vi nok brugt dem på faciliteter, selvom dem, vi har, er fine. Et par millioner kan man altid bruge, men vi klarer os, siger han.

Politiker: Det skal stoppes Folketingsmedlem Annette Lind (S), der er partiets og undervisningsordfører, vil have stoppet de årlige besparelser, blandt andet fordi alle skal have råd til at tage på efterskole. - Efterskoler er også grundskoler, hvor man sender sine børn hen, inden de skal på en ungdomsuddannelse, og ungdomsuddannelserne er også hårdt ramt. Vi ved, at de årlige besparelser går hårdt ud over skolesystemet, og det rammer hårdest uden for de store byer. Vi skal have stoppet det, siger hun. - For mange i vores del af landet er det en tradition at sende sine børn på efterskole. Og når man skal spare flere millioner, så er der kun en måde at gøre det på, og det er ved at lægge det oveni forældrebetalingen. Det gør, at man ikke kan tage et større socialt ansvar. Det er dyrt i forvejen, så det bliver kun dyrere, siger socialdemokraten. - Det er dobbeltmoralsk, at man vil fastholde friskolerne, men samtidig spare på efterskoler og ungdomsuddannelser. Man giver med den ene hånd og tager med den anden, siger Annette Lind.