Miljøminister skyder nationalpark-debat til længe efter valget

Ringkøbing-Skjern: Ringkøbing-Skjern: Selv om miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har stor sympati for de lokale drømme om at gøre Skjern Å-området til landets sjette nationalpark, så har det lange udsigter.

Det konkluderer han i et brev sendt til borgmester Hans Østergaard (V), som Dagbladet har fået aktindsigt i.

Borgmesteren bad efter ministerens besøg i marts om svar på, hvornår den nuværende nationalparklov, der har givet liv til fem nationalparker i Danmark, skal revideres.

Ministeren svarer, at han er parat til at sætte gang i en evaluering af loven nu, men at der vil gå adskillige måneder, inden forligskredsen kan sætte sig sammen.

"Når evalueringen foreligger, forventeligt i efteråret 2019, vil jeg drøfte med forligskredsen bag nationalparkloven, hvordan der kan følges op", skriver ministeren i brevet.

Det betyder, at politikerne på Christiansborg tidligst kommer til at diskutere en ny nationalpark længe efter næste folketingsvalg. Til den tid kan både regeringen og ministeren være skiftet ud. Derfor kan Jakob Ellemann-Jensens begejstring for Skjern Å-området ende med at være underordnet

"Hvis I går videre med ønsket om en nationalpark ved Skjern Å, forudsætter det en ny aftale med forligskredsen om oprettelse og finansiering", skriver Jakob Ellemann-Jensen.

Han understreger samtidig, at partierne bag loven også skal have et konkret forslag fra Ringkøbing-Skjern Kommune at forholde sig til, før de konkrete forhandlinger kan gå i gang.